شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم يسجل 2570 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر جرام الذهب خلال تداولاته اليوم الاثنين 15جنيها بعد أن افتتح التداول على ارتفاع بحوالي عشرة جنيهات في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2570 جنيها للجرام، في حين انخفضت الأونصة العالمية في البورصة عند 1969 دولار لتهبط دون 2000 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2937 جنيها.

عيار 21 يسجل 2570 جنيها.

عيار 18 يسجل 2200 جنيها.

الجنيه الذهب 20560 جنيها.





أسعار الذهب عالمياً مستهل تعاملات الأسبوع

عادت أسعار الذهب إلى الانخفاض مع بداية الأسبوع وذلك بعد الأداء القياسي خلال الأسبوع الماضي وتخطي الذهب للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، يأتي تراجع الذهب اليوم كتصحيح سلبي قبل أسبوع مليء بالأحداث على رأسها اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1996 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% حيث سجل أدنى مستوى اليوم عند 1990 دولار للأونصة ليفقد 16 دولار من سعر الأونصة.

يأتي هذا بعد ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر مايو الماضي عند 2009 دولار للأونصة.

ويرصد تحليل جولد بيليون أن تراجع سعر الذهب يعد تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية والتي لم يتضمنها تصحيح سلبي صريح، خاصة وأن الذهب في حاجة إلى تجميع زخم إيجابي كافي للاستمرار في الارتفاع فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاع أعلى من المتوقع في بيانات النمو الأمريكية عن الربع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار سياسة البنك الفيدرالي بالحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بداية من بيانات أداء القطاع الصناعي مروراً باجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء القادم، وختاماً مع تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة.

التوقعات الآن تخطت 99% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية بين 5.25% 5.50% خلال اجتماعه يوم الأربعاء القادم، ولكن قد يشير البنك إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي من المفترض أن يؤثر سلباً على الذهبؤ ولكن الدعم من تصاعد الأحداث في الصراع في قطاع غزة مستمر لأسعار الذهب خاصة بعد بداية قوات الاحتلال بعمليات برية خلال عطلة نهاية الأسبوع.