بعد مقاطعة المنتجات المستوردة.. «سبيرو سباتس» يتربع على عرش المشروبات الغازية في مصر.. تعرف على السعر والنكهات

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر اسم مشروب "سبيرو سباتس" محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنا مع دعوات مقاطعة عدد من المنتجات الأخرى المستوردة، بسبب موقف بعض الدول الغربية - الداعمة للاحتلال الإسرائيلي - مما يحدث في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلامية بارتفاع الإقبال على المشروبات الغازية لشركة "سبيرو سباتس"، خلال الأيام الماضية، والمتداولة داخل الأسواق المصرية منذ أكثر من 100 عام.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال مرقس طلعت، مدير التسويق في شركة سبيرو سباتس، إن حجم مبيعاتهم تضاعف 3 مرات تقريبا، منذ دعوات مقاطعة المنتجات الغازية الشبيهة.

وأكد مرقس في تصريحاته: "أعدنا تأسيس تواجد الشركة منذ عام 2019."

وأضاف: "لدينا الآن في السوق المصري 8 أطعمة لمنتجاتنا، ونحاول إضافة أطعمة جديدة خلال الفترة المقبلة، وعند اكتمال هذا الأمر، ربما نعقد مؤتمر صحفيا، لإعلان تفاصيل خطة عملنا خلال الفترة المقبلة."

واختتم مدير التسويق في شركة سبيرو سباتس": "نحاول زيادة حصتنا في السوق، ونعمل على الوصول لأكبر عدد من الجمهور من خلال زيادة وانتشار منتجنا."

وقبل أيام، أعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" عن توسيع نطاق توزيع منتجاتها لتشمل معظم محافظات الجمهورية.

ويشتهر منتج "سبيرو سباتس" برمز "الذبابة" التي استمرت حتى الوقت الحالي، ولم يكن مؤسس الشركة اليوناني الأصل وهو سبيرو سباتس يقصد الذبابة بل كان يقصد النحلة حيث كان يعمل بالزراعة ومناحل العسل في جزيرة كيفالونيا في اليونان، والتي اشتهرت بإنتاجها لأجود أنواع عسل النحل في العالم.

ويبلغ سعر "سبيرو سباتس" 8 جنيهات عبوة زجاج حجم 330 داخل المحال التجارية المحلية، حيث تتوافر بنكهات العنب والتفاح والأناناس واليوسفي والخوخ والليمون، وفقا لموقع "القاهرة 24".