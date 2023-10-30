شكرا لقرائتكم خبر عن «زوديا كوستدي» للأصول المشفرة تدخل سوق هونغ كونغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منصة حفظ الأصول الرقمية المشفرة «زوديا كوستدي»، المملوكة جزئياً لشركة الخدمات المصرفية البريطانية العملاقة «ستاندرد تشارترد»، إطلاق عملياتها رسمياً في هونغ كونغ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تواجدها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي مقابلة مع «سي إن بي سي»، قال جوليان سوير، الرئيس التنفيذي للشركة: «يعتبر القطاع المؤسساتي في أسواق هونغ كونغ المحرك الأساسي للطلب على العملات المشفرة، وأكثر من المستثمرين الأفراد، وهو ما يتوافق تماماً مع فئة العملاء المستهدفة من قبلنا». مضيفاً بأن الحكومة هناك والجهات التنظيمية ذات الصلة تثمّن المستقبل الواعد للأصول الرقمية، وتريد للبلاد أن تكون مركزاً لها.

وبدأت زوديا، التي تأسست عام 2020 ويقع مقرها في المملكة المتحدة، بالفعل مرحلة التوسع الآسيوي بقوة، بعد افتتاح فروع لها في اليابان وسنغافورة وأستراليا خلال الأشهر الأخيرة. وقد أشار سوير إلى أن هونغ كونغ هي المحطة الأخيرة في خطط الشركة التوسعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتخطط «زوديا» لطرح خدماتها تدريجياً في هونغ كونغ، مع بدء تقديم مجموعة محدودة من الأصول الرقمية للعملاء المحليين. وهي في الوقت الحالي تُجري محادثات مع كل من «لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة» و«سلطة النقد» في هونغ كونغ لمناقشة الامتثال التنظيمي ضمن المنطقة المالية.