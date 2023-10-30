شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تستكمل بعثتها التجارية إلى أسواق أفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استكملت غرفة دبي العالمية استعداداتها لتنظيم بعثة تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى منطقة شرق افريقيا، خلال الفترة 6-9 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وذلك ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم أعضاء الغرفة في خطط التوسع بالأسواق العالمية.

وعقدت الغرفة، الاثنين، لقاءً تعريفياً ضم أعضاء البعثة التجارية وممثلي الشركات المتوجهة إلى تلك المنطقة (رواندا وكينيا)، والتي سيترأسها محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

وهدف اللقاء إلى تعريف أعضاء الوفد ببرنامج الزيارة، الذي سيشمل عقد اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظرائها في الأسواق الأفريقية. كما اطلع الوفد على ملخص شامل حول تفاصيل البعثة، ومعلومات حول المشهد الاقتصادي للسوق الرواندية والكينية والفرص الاستثمارية فيهما.

وتعد المبادرة جزءاً من جهود الغرفة لدعم تجارة أعضائها في أسواق جديدة، حيث تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص بالإمارة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم، بحلول عام 2026، وتركز الغرفة على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية، مع نهاية العام 2024.

وقال لوتاه: «نركز جهودنا على تعريف أعضائنا بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم. ونسعى من خلال تنظيم هذه البعثات إلى تشجيع شركات الإمارة على اعتماد خطط طموحة تدعم استراتيجياتها التوسعية وفرص نموها ونجاحها».

وأضاف: «تشمل الأهداف الرئيسية للبعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين المستثمرين لبحث الشراكات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي في قطاعات مستهدفة، وحريصون على تفعيل كل الجهود التي تضمن لشركات الإمارة الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الأسواق الواعدة. برنامج زيارتنا مكثف، فإلى جانب لقاءات الأعمال، ستكون هناك زيارات ميدانية وحوارات ونقاشات ثرية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في هذه الدول».

يرتكز برنامج المبادرة على نتائج فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، ويتيح للشركات فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية للتعرف أكثر على كيفية تأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها في البلدان المختارة والأسواق ذات الأولوية.

توفر البعثة التجارية إلى هذه الأسواق فرصة مهمة أمام الشركات العاملة في قطاعات عدة للبحث عن شركاء تجاريين ملائمين، وتطوير اتفاقيات تجارية جديدة. وتشكل البعثة التجارية كذلك فرصة ذهبية للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات الدولية وتحفيز نمو الأعمال.