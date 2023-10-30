شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تحط في القاهرة وبوزنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية