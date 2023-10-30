شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الفرنسية تطلق رحلات جديدة بين أبوظبي ومطار شارل ديغول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أوقات الرحلة المقرّرة:

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”أطلقت الخطوط الجوية الفرنسية أولى رحلاتها بين مطار أبوظبي الدولي ومطار باريس شارل ديغول، حيث إنه من المقرّر وصول رحلتها الافتتاحية إلى مطار أبوظبي الدولي اليوم بتاريخ 30 أكتوبر 2023. وسيجري تسيير رحلة يومية بين الوجهتين على متن طائرة من طراز إيرباص A350-900 تضمّ 324 مقعداً (34 مقعداً في درجة رجال الأعمال و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة و266 مقعداً في الدرجة السياحية). ويأتي الإعلان عن هذه الوجهة الجديدة التي تربط بين العاصمتين تزامناً مع احتفال الخطوط الجوية الفرنسية بذكرى مرور 90 عاماً على تأسيسها.وسوف تسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز السياحة المحلية وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية بارزة وتوسيع نطاق شبكة «مطارات أبوظبي» العالمية. وفي هذا الإطار، وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والخطوط الجوية الفرنسية «كيه إل إم» مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوجهات بين أبوظبي وأوروبا.وتتيح هذه الخدمة الجديدة للمسافرين عبر أبوظبي فرصة استكشاف باريس وغيرها من المدن الفرنسية، وما بعد فرنسا وصولاً إلى الأمريكتين، عبر شبكة الوجهات العالمية التي تملكها الخطوط الجوية الفرنسية، مع التوقف لمرة واحدة فقط في باريس.وبمناسبة الترحيب بالرحلة الافتتاحية، قال أنجوس كلارك، رئيس الشؤون التجارية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية «كيه إل إم»: «يسرّنا ويشرّفنا في الخطوط الجوية الفرنسية أن نرحّب بالرحلة الافتتاحية اليوم التي تربط بين اثنتين من أبرز عواصم العالم. وتغمرنا سعادة كبيرة لتواجدنا هنا وإننا على ثقة تامة بأن المسافرين عبر هذه الرحلة الجديدة يتطلعون إلى استكشاف الإرث الثقافي والتراث العريق والوجهات الترفيهية والسياحية المميزة في كلتا المدينتين.وأضاف: «وبينما تحتفل دولة الإمارات بعام الاستدامة، نغتنم هذه الفرصة لنؤكد على التزام الخطوط الجوية الفرنسية بدعم مهمة إمارة أبوظبي المتمثلة في تعزيز السياحة المستدامة والإسهام في تحقيق أهدافها السياحية. ونشعر اليوم بفخر كبير لتعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تواصل مدينة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية بارزة للسفر تلبي توقعات ملايين المسافرين إلى وجهات إقليمية ودولية. وما يجعل من هذه المناسبة لإطلاق رحلتنا اليومية الجديدة حدثاً مميزاً هو تزامنه مع احتفالنا بذكرى مرور 90 عاماً على تأسيس الخطوط الجوية الفرنسية.»ومن جانبها، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»: «يسرّنا أن نتعاون من جديد مع شركائنا، الخطوط الجوية الفرنسية، بعد استئناف رحلاتها بين مطار أبوظبي الدولي وباريس شارل ديغول. فلطالما جمعت بين فرنسا ودولة الإمارات شراكات استراتيجية قوية طويلة الأجل، حيث يلعب السفر والسياحة دوراً ملحوظاً في تبادل القيم والثقافات بين الدولتين. وإننا نتطلع إلى الترحيب بشركة الطيران الوطنية الفرنسية في مطار أبوظبي الدولي، في إطار سعينا الدؤوب لتعزيز حركة السفر بين هاتين الوجهتين البارزتين.»الرحلة رقم AF639: الإقلاع من مطار أبوظبي الدولي في تمام الساعة 08:45 صباحاً والهبوط في مطار باريس شارل ديغول في تمام الساعة 13:15 من بعد الظهرالرحلة رقم AF638: الإقلاع من مطار باريس شارل ديغول في تمام الساعة 21:15 مساءً والوصول إلى مطار أبوظبي الدولي في تمام الساعة 06:45 من صباح اليوم التاليوبالإضافة إلى أبوظبي، تعتزم الخطوط الجوية الفرنسية خلال شتاء عام 2023 تسيير رحلات في منطقة الشرق الأوسط إلى بيروت (لبنان) ودبي (الإمارات العربية المتحدة) والقاهرة (مصر)، بمعدل يصل إلى 28 رحلة أسبوعياً.