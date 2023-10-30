شكرا لقرائتكم خبر عن «بيوتي وورلد ميدل إيست» ينطلق في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلق الاثنين معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023»، الذي يُعتبر المعرض الأبرز في قطاع الجمال والرفاهية بالمنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي ويتواصل حتى يوم الأول من نوفمبر.

يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار لاستكشاف تجربة فريدة وغير مسبوقة في الاطلاع على تسعة من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في عالم الجمال والرفاهية. (العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر، والأظفار، ولوازم الصالونات، والعناية الشخصية والنظافة، وتقنيات الجمال، وسلسلة التوريد والخدمات، إلى جانب قسم «كلين + كونشس» المتخصص في المنتجات الطبيعية والعضوية، وقسم «برستيج باك»

تقام فعاليات المعرض في 15 قاعة، مسجلاً نمواً بنسبة 20% عن السنوات السابقة، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 1750 عارضاً من نحو 57 دولة. وتَعِد دورة هذا العام بالاستفادة من النجاح الذي حققه المعرض العام الماضي والذي كان الأكثر نجاحاً والأفضل حضوراً في تاريخ المعرض.

يُقام ضمن فعاليات المعرض هذا العام مؤتمر «نكست إن بيوتي»، حيث يُقدم رؤى جديدة واستراتيجيات تجارية. وعلى مدى الأيام الثلاثة، ستُقام جلسات نقاشية يشارك فيها أكثر من 40 خبيراً من القطاع لتناول موضوعات الاستدامة، وابتكارات التكنولوجيا، وتحليلات قائمة على البيانات لتوجهات السوق.

وقالت فلين روبرتس، مدير مجموعة معارض «بيوتي وورلد» في شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست» المنظمة للمعرض: «بينما نفتتح فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمعرض بيوتي ورلد ميدل إيست، نقدم المعرض هذا العام بمظهر متجدد، أكبر من حيث الحجم وأكثر جرأة في المضمون من أي وقت مضى. توسعنا في عدد العارضين المشاركين ضمن الأجنحة الدولية واستقبلنا مزيداً من العارضين الدوليين، إلى جانب تقديم مجموعة فريدة من الفعاليات والابتكارات التي تجذب أكثر من 50,000 زائر. هذا التنوع والتطور في العروض عبر مختلف القطاعات يشهد بوضوح على الفرص الهائلة التي يقدمها القطاع للمستثمرين والمبتكرين في المنطقة».