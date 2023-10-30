شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسلع» تعزز العلاقات التجارية بين الإمارات وكولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في كولومبيا، في إطار حملة أوسع نطاقاً يقوم بها المركز في الأمريكتين، الشمالية والجنوبية. وزار المركز العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة ريسارالدا لزراعة البن، حيث استعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الكولومبية لتوسيع أعمالها دولياً، وإنشاء مسارات تجارية أوسع بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وتعتبر كولومبيا مركزاً رائداً لتجارة وإنتاج مجموعة مختلفة من السلع أبرزها الزمرد والذهب والبن والكاكاو، وتمثل سوقاً استراتيجية رئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يتطلع إلى دعم استكمال وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة ستعود بنتائج اقتصادية ملموسة على كلا البلدين. ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وكولومبيا 272 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف تدفقات التجارة والاستثمار بينهما ثلاث مرات بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

سوق حيوية

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد كولومبيا سوقاً حيوية تتمتع بإمكانات تصديرية هائلة لمجموعة من السلع المهمة، بداية من الزمرد، مروراً بالذهب، ووصولاً إلى التكنولوجيا. كما أنها قوة عالمية مؤثرة في مجال الأغذية الزراعية لكونها ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام، وواحدة من أكبر 10 منتجين للكاكاو، وأيضاً واحدة من أغنى البلدان بالمياه على وجه الأرض. وتجمع بين دولة الإمارات وكولومبيا بالفعل علاقات تجارية ديناميكية راسخة، وهدفنا هو الانتقال بهذه العلاقة إلى المستوى التالي. ولذلك، يسعدني أن أعود إلى كولومبيا لتوطيد أواصر علاقاتنا التجارية بشكل أكبر، وتسليط الضوء في الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دبي لتكون بوابة للقطاعات والسلع الكولومبية المتنوعة للتوسع عالمياً».

أقيمت فعاليات الحملة الترويجية «وجد من أجل التجارة» بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في بوغوتا، وغرفة تجارة بوغوتا، ووكالة تشجيع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي «بروكوكولومبيا»، ومبادرة «صنع في ريسارالدا»، وشركة فيداتيك، ومكتب حاكم ولاية ريسارالدا. واستقطبت أكثر من 150 من قادة أعمال بارزين من كلتا المدينتين الكولومبيتين، حيث سلط وفد المركز الضوء على الجاذبية التجارية لدبي، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وجاءت الحملة الترويجية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة في كولومبيا كجزء من سلسلة أوسع من فعاليات «وجد من أجل التجارة» الترويجية التي تجوب الأمريكتين، حيث يستكملها المركز في الولايات المتحدة بزيارة مدينة ميامي ومن ثم يختتمها في نيويورك يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.