شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تستعرض مجالات التعاون مع وزارة التعليم في إستونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وزارة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون الممكنة، وتنظيم الفعاليات المشتركة لإتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية في البلدين لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف الفرص الاستثمارية، تحقيقاً لهدفهما المشترك في الإسهام في تعزيز قطاع التعليم في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة بين عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكريستينا كلاس وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم خلال اللقاء بحث تنمية آفاق العمل المشترك بين الجانبين إلى جانب تعزيز مشاركة الكليات والجامعات والمعاهد في جمهورية إستونيا، في الفعاليات والمعارض المتخصصة بقطاع التعليم التي ينظمها «إكسبو الشارقة».
وأشار العويس إلى التأثير الاقتصادي المتنامي لقطاع التعليم في الناتج المحلي بإمارة الشارقة، حيث وصل حجم الناتج المحلي في قطاع التعليم في عام 2021 إلى نحو 3.5 مليار درهم بنمو 4.8% مقارنة بـ 3.34 مليار في 2020، وبنمو 9% مقارنة بـ 3.21 مليار درهم في 2019، مشيراً إلى أن هذه الإحصاءات تعكس النمو الكبير الذي يشهد قطاع التعليم في الشارقة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال، ولا سيما في ظل وجود السياسات والتشريعات المحفزة لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.
استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وزارة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون الممكنة، وتنظيم الفعاليات المشتركة لإتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية في البلدين لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف الفرص الاستثمارية، تحقيقاً لهدفهما المشترك في الإسهام في تعزيز قطاع التعليم في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة بين عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكريستينا كلاس وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم خلال اللقاء بحث تنمية آفاق العمل المشترك بين الجانبين إلى جانب تعزيز مشاركة الكليات والجامعات والمعاهد في جمهورية إستونيا، في الفعاليات والمعارض المتخصصة بقطاع التعليم التي ينظمها «إكسبو الشارقة».
- اهتمام محوري
وأشار العويس إلى التأثير الاقتصادي المتنامي لقطاع التعليم في الناتج المحلي بإمارة الشارقة، حيث وصل حجم الناتج المحلي في قطاع التعليم في عام 2021 إلى نحو 3.5 مليار درهم بنمو 4.8% مقارنة بـ 3.34 مليار في 2020، وبنمو 9% مقارنة بـ 3.21 مليار درهم في 2019، مشيراً إلى أن هذه الإحصاءات تعكس النمو الكبير الذي يشهد قطاع التعليم في الشارقة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال، ولا سيما في ظل وجود السياسات والتشريعات المحفزة لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.
- جهود رائدة