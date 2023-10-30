شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح فصلية قياسية ترفع مكاسب «دو» إلى 1.27 مليار درهم في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أبرز النتائج التشغيلية

الإنفاق الرأسمالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة («EITC») عن نتائج مالية قوية حيث حققت الشركة نموا قياسيا في صافي أرباحها بنسبة 57.7% لتصل إلى 504 مليون درهم، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبذلك تصل الأرباح الصافية لـ9 أشهر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2023 إلى 1.27 مليار درهم بنمو 36% مقابل 933.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2022.ونمت إيرادات 9 أشهر 6.8% إلى 10.07 مليار درهم من 9.43 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2022.وسجلت الشركة نموا في إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% نتيجة الطلب المستمر على خدمات الدفع الأجل للهاتف المتحرك والثابت، مما ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليار درهم في الربع الثالث. وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً عالياً بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.48 مليار درهم، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم.ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر، ويعود ذلك إلى المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي ساهمت في الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب عملاء جدد. وقد أدى الطلب المتزايد من جانب قطاع المؤسسات على خدمات الهاتف المتحرك إلى جانب النمو المستمر في شريحة العملاء الأفراد إلى زيادة عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الدفع الأجل بـ 32,200 مشترك جديد وذلك للربع التاسع على التوالي، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الدفع الأجل إلى 1.6 مليون مشترك. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتبلغ مع نهاية الربع الثالث 6.5 مليون عميل، وذلك نتيجة الخدمات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.وواصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نموها بخانتين عشريتين لتصل إلى 573,000 عميل في خدمات النطاق العريض. ويعود الفضل في ذلك إلى الاستراتيجية المتميزة لخدمات النطاق العريض التي تتبعها الشركة، والتي تتمحور حول توفير خدمات وحلول اتصال متنوعة وعالية الجودة تنسجم مع تطلعات العملاء وتلبي مختلف متطلباتهم، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في نمو قاعدة عملاء الهاتف الثابت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، واستقطاب أكثر من 13,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.وارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7% لتصل إلى 3.29 مليار درهم، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك نموها بوتيرة ثابتة، مسجلة زيادة بنسبة 5.7% لتصل إلى 1.52 مليار درهم. وبلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت 939 مليون درهم، مسجلة ربعاً آخر من النمو المستمر بزيادة قدرها 5.3%. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% لتصل إلى 2.464 مليار درهم، بينما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً طفيفا بنسبة 1.5% لتصل إلى 827 مليون درهم إماراتي بسبب انخفاض إيرادات خدمات عبور المكالمات وإيرادات مبيعات الأجهزة الذكية والذي تم تعويضه جزئيا بفضل نمو إيرادات خدمات التجوال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.48 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي في الأرياح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسن الهامش الإجمالي للربح والناتج بشكل أساسي عن تحسن مزيج الإيرادات والأثر الإيجابي لتعزيز الاستراتيجية الخاصة بالمحتوى. كما ساهم التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة التكاليف والعمليات التشغيلية، والذي أدى إلى تحقيق انخفاض في النفقات التشغيلية بنسبة 2.8%، في تحسن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.وبلغ الإنفاق الرأسمالي 527 مليون درهم (بكثافة رأس المال 16.0%)، حيث واصلت الشركة تركيز معظم نفقاتها الرأسمالية على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتحسين التغطية الداخلية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول لمنظومة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية.وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - النفقات الرأسمالية) بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم وذلك نتيجة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إضافة إلى عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرني الإعلان عن تمكننا من تحقيق اداء استثنائي ومعدلات نمو متميزة خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية والتشغيلية، إضافة إلى تسجيل صافي أرباح ربع سنوية هي الأعلى على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويعكس هذا الأداء المالي والتشغيلي المتميز التنفيذ الناجح والمنضبط لاستراتيجية أعمالنا، إضافة إلى المستوى العالي المرونة التي تمتعنا بها في أنشطتنا التجارية، وحرصنا على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ورائدة».ومع نهاية الربع الثالث استقطبت الشركة 85,700 مشترك جديد في خدمات الهاتف المتحرك، و32,200 مشترك جديد في خدمات الدفع الأجل53,500 مشترك جديد في خدمات الدفع المسبق، فضلا عن استقطاب 13,800 مشترك جديد في خدمات الهاتف الثابت.واختتم الحساوي بالقول: «لقد مكننا النمو الملحوظ في إيرادات خدماتنا خلال الربع الثالث بنسبة 5.5%، إلى جانب تعزيز إدارتنا للتكاليف، من تسجيل نمو قوي بخانتين عشريتين في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية بما في ذلك نمو بنسبة 13.8% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ونمو بنسبة 65.1% في التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية، ونمو بنسبة 57.7% في صافي الربح. وسنواصل خلال المرحلة القادمة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس بما يساهم في تعزيز تجارب عملائنا وخلق قيمة مضافة لجميع مساهمينا وذلك بالتزامن مع مواصلة مسارنا للتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة».