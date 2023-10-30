شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الـ 24 بين أكثر الوجهات السياحية أماناً حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي في المركز الـ 24 بين أكثر الوجهات السياحية المتميزة أماناً حول العالم، وفقاً لتصنيف أعده موقع «أنسايدر مونكي». وقال الموقع، إنه عندما يتعلق الأمر بالوجهات السياحية المتميزة، فمن الصعب التغلب على دبي، فكل شيء في المدينة من السيارات والفنادق والمنتجعات والشواطئ ينبض بالنشاط والحياة، مشيراً إلى أن الشرطة في المدينة تقود سيارات مثل «ماكلارين» و«أستون مارتن»، كما أنها موطن أطول مبنى في العالم، برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ويتكون من 163 طابقاً. ومن الأماكن الأخرى التي تستحق الزيارة في دبي جزرها الاصطناعية الثلاث، نخلة جميرا، وجزر ديرة، ونخلة جبل علي.

وحلّت هوكايدو في المركز الأول عالمياً، تلتها هاواي في المركز الثاني، ثم إيبيزا في المركز الثالث. وفي سياق متصل، حلّ برج خليفة في المركز الاول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في تحقيق أكبر قدر من الإيرادات من مبيعات التذاكر في العالم عام 2023، متفوقاً على معالم العالم الشهيرة، وفقاً لموقع «باونس» الأمريكي لخدمات إدارة الأمتعة.

ووفقاً للتقديرات من المتوقع أن تبلغ مبيعات تذاكر برج خليفة، عام 2023، أكثر من 748 مليون دولار (2.74 مليار درهم)، وذلك بالمقارنة مع 622 مليون دولار في عام 2022. وقال الموقع إن نتائج التحليل اعتمدت على مجموعة متنوعة من العوامل تشمل أعداد الزوار السنوية، وأسعار الدخول، وتقييمات موقع «تريب أدفايزر» للسياحة ومنشورات «إنستغرام» وغيرها.