الاقتصاد

10 ديسمبر.. جمعية «أسمنت الشرقية» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 يوم الأحد 26-05-1445 الموافق 10-12-2023.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29/01/2024م ولمدة 4 سنوات حيث تنتهي في 28/01/2028م.

ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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