شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين في مستهل أسبوع حافل بنتائج الأعمال وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 119.95 نقطة أو 0.37 % عند الفتح إلى 32537.54 نقطة. وفتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 22.02 نقطة أو 0.53 % عند 4139.39 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 107.45 نقطة أو 0.85 % إلى 12750.47 نقطة عند جرس الافتتاح.