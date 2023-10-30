شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» تعتمد مخططات مصنع اللدائن التابع لقمة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة قمة السعودية للتجارة عن آخر التطورات للأرض المستأجرة لإنشاء مصنع اللدائن المتخصصة للبلاستيك (المملوك بالكامل للشركة) والواقعة في المدينة الصناعية في الخرج على مساحة 49218 متر مربع وبسعر إيجار 15 ريال للمتر المربع وبجوار مصنع قمة السعودية لإنتاج حبيبات البلاستيك وتم توقيع عقد الإيجار مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) قبل إدراج الشركة في السوق السعودي بتاريخ 13 ربيع الاول 1444 هـ والموافق 26 اكتوبر 2023 م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، اعتمدت المخططات لمنصع اللدائن المتخصصة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023م.

وأضافت أنه سيتم إنشاء مصنع اللدائن المتخصصة للبلاستيك لتحقيق إستراتيجية الشركة بالدخول في الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية لهدف التكامل الصناعي وإضافة قيمة لمنتجات الشركة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.