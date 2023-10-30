شكرا لقرائتكم خبر عن 21.3 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2022 عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص (50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2022.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد (الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0٪ من إجمالي عدد الحالات.

وبـلغ حـالات إصــابـات العمل لــلــذكــو ر8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بـنســـبـــة 11.8٪ من إجمالي عدد الحالات.

سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.

وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3٪، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد 40 حالة بنــسبــة 4 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .

سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .

وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة 27.7٪ ،يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في (حوادث الانفجار) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.