شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة لسيناء فى 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء، إيماناً منها أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أي محاولة للإرهاب.
وأصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وانشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالي الحالي.
وتحركت الدولة المصرية منذ عام 2014 في الطريق الصحيح نحو تنمية شبه جزيرة سيناء وخلال السنوات الماضية أنجزت مئات المشروعات التعميرية التنموية، وفيما يلي تعرف على أهم الأرقام في تنمية سيناء.
أنفقت مصر خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء.
زادت الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان فى ترعة السلام وما يحيط بها.
6.5 مليار جنيه جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية شمال سيناء.
5.1 مليار جنيه الاستثمارات الـمُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة هذا العام.
يستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 28.1%.
يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1% ثم قطاعا المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز