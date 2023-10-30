شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل فى مبادرة بناة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في "مبادرة بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2023/2024، حيث توفر المبادرة فرصة لتنمية مهارات الشباب في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتنقسم المبادرة إلى برنامجين: برنامج ذوي الخبرة والبرنامج الاحترافي، ويشمل التدريب عدة تخصصات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتحليل الأعمال، ضمن مسارات أخرى.

كذلك تدريب على المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية ومنصات العمل الحُر وريادة الأعمال والابتكار. ويحصل المتدربون على شهادات احترافية في نهاية البرنامج.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتي تم الإعلان عنها خلال افتتاح رئيس الجمهورية عددًا من المنشآت التعليمية، في سبتمبر 2020.

والمبادرة هي منحة مجانية تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، ذلك عن طريق تدريب 1000 متدرب سنويًا من خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسب في عدة مجالات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم الروبوتات والأتمتة والفنون الرقمية.

وتنفَذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة وشركات عالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية، حيث تمنح تلك الجامعات العالمية درجة الماجيستير.