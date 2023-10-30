شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش في بداية الأسبوع قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع استعداد المتداولين لأسبوع كبير مملوء بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتقرير الوظائف وتقرير أرباح شركة أبل.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.63%، في حين كسب مؤشر «ناسداك» 0.76%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.94%.

وارتفعت أسهم «ماكدونالدز» 1.83%، بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث التي فاقت توقعات المحللين، حيث عزز ارتفاع الأسعار مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم «ميتا» 2.28% و«الفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، 1.56%.

وكتب كريستوفر هارفي، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة «ويلز فارغو» للأصول، يوم الاثنين: «نتوقع ارتداداً في منطقة التشبع في البيع مستوحى من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشدداً، والسوق التي تكيفت مع احتياجات السيولة المتزايدة لوزارة الخزانة».

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي سعر الفائدة القياسي عند نفس المستوى. ونظراً لأن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب الرئيسي وراء هذا التصحيح في سوق الأسهم، يأمل المستثمرون أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية قيامه برفع أسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أواخر 2023.

وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5% في بداية الأسبوع الماضي، لكنه تم تداوله بحوالي 4.9%، الاثنين. كما سيصدر يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر أكتوبر/تشرين الأول، مع أمل المستثمرين في حدوث بعض التباطؤ في سوق العمل، مما سيسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالشعور بالراحة مع البقاء في حالة انتظار لبقية العام. وستعلن شركة أبل عن أرباحها يوم الخميس بعد إغلاق السوق. (وكالات)