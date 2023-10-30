شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع 2% مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب في الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع، ومؤشرات أخرى على صحة الاقتصاد العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار أي 2.38% إلى 88.33 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.32 دولار أي 2.72% إلى 83.21 دولار للبرميل.

وصعد الخامان 3% عند الإغلاق، بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى اليوم الاثنين.

وقالت تينا تينغ المحللة في «سي.إم.سي ماركتس»: «على الرغم من التصعيد في الحرب بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع».

وأضافت: «الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، ما تسبب في تراجع أسعار النفط».

ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأمريكي، الأربعاء، وبيانات الوظائف الأمريكية ونتائج أرباح «أبل»، تلمساً لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر في الطلب على الوقود بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير. (رويترز)