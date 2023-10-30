شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة جديدة إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم إضافة خدمة جديدة إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، تعزز حركة التجارة والتصدير، وترفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.

وترتبط هذه الخدمة بـ "CMACGM" الشركة الرائدة عالميًّا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وهي خدمة الشحن الملاحية الجديدة "India Gulf Express".

خدمات ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

وتعزز الخدمة الجديدة من القدرات التشغيلية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتسهم في تطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة.

هذا إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من موانئ المملكة وإليها، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا).

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ7 موانئ إقليمية وعالمية تشمل: نهافا شيفا وموندرا ومانجالور بالهند، وكولومبو بسريلانكا، وجبل علي وخليفة بالإمارات، وأم قصر العراقي، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد 4 سفن، بسعة إجمالية تصل إلى 9800 حاوية.

تعزيز مكانة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

كما تمتلك بنية متطورة تساعد القطاع البحري على ممارسة أعماله بكل سهولة ويسر، وترتبط بشبكة طرق متطورة وسريعة، وسكك حديدية تربطه بجميع مدن المنطقة الشرقية بالمملكة؛ مما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود.

خدمة الشحن الملاحية "India Gulf Express"

تعد خدمة الشحن الملاحية الجديدة "India Gulf Express" رقم 25 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية، التي أضافتها الهيئة العامة للموانئ منذ بداية العام الحالي 2023م.

وأسهمت هذه الخدمات في تحقيق المملكة تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م.