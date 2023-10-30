أخبار البورصة اليوم الإثنين 30-10-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 30-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والعامة لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والشرقية-إيسترن كومباني، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ودلتا للطباعة والتغليف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعربية لاستصلاح الأراضي، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 136 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.31%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 22.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب للبيع بقيمة 410.2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.2 مليون جنيه، 183.2 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والنعيم القابضة للاستثمارات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 500 ألف سهم، 2132 سهم، 5.8 مليون سهم، 12.2 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 4.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات عدد 911 ألف سهم، 308.2 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 280 ألف سهم، 900 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 217.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة المجموعة المصرية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 822.2 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 14.8 ألف سهم.

أعلنت شركة دلتا للطباعة والتغليف، شراء المساهم شركة الإنماء للاستثمار عدد 37.3 ألف سهم بسعر 38.47 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.82% إلى 10.485%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مبيعات بلغت 9.7 مليار جنيه بزيادة 67.74%، وبلغت صافي الأرباح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 143.82%.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 225.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 56.64%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38 مليون جنيه بنسبة نمو 61.36%.

العرفة للاستثمارات

قالت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للشركة إلى شركة قاسمة وشركة منقسمة، طبقًا للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير عام 2023، وبلغ صافي حقوق المساهمين 50.2 مليون دولار بين الشركة القاسمة باسم "كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأس مال مصدر قدره 32.9 مليون دولار موزع على عدد 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 سنت للسهم الواحد، وعلى أن يتم تجنيب مبلغ 64.4 ألف دولار في حساب الاحتياطيات، وشركة جيتكس للاستثمارات التجاري والصناعية برأس مال مصدر قدره 16.9 مليون دولار موزع على عدد 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد، على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.