شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة على الرغم من التوترات الجيوسياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعة، الاثنين، على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع مراقبة المستثمرين للبيانات الاقتصادية من ألمانيا وحركة السوق الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4%، مع صعود معظم القطاعات حيث قادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.5%، وكسب مؤشر «داكس» الألماني 0.2%، بينما أضاف مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.44%.

وأعلن بنك «إتش إس بي سي» عن زيادة هائلة بنسبة 235% في الأرباح بعد خصم الضرائب إلى 6.26 مليار دولار في الربع الثالث، وهو ما كان أقل من التوقعات. كما أعلن أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول عن إعادة شراء أسهم إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني انخفاضاً فصلياً بنسبة 0.1%، وهو أفضل قليلاً من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز للانخفاض بنسبة 0.3%. وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% على أساس تعديل الأسعار مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صعوداً من الركود إلى نمو بنسبة 0.1%. (وكالات)