شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط بأكثر من 3% وسط انحسار المخاوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعًا بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على الإمدادات من المنطقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 3.21 بالمئة إلى 87.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.14 دولار أو 3.67 بالمئة إلى 82.40 دولار.

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أسعار النفط اليوم

وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، بعدما كثف الاحتلال عملياته البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.

وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس، إن الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط.

توقعات سعر الفائدة

ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضًا.

ويترقب المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي.