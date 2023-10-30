شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يواصل تعزيز مكاسبه.. و«المصري» يتعافى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، باستثناء البحرين وعُمان.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.37% إلى 3838.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.52% إلى 9285.37 نقطة.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»0.51% إلى 10535.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 171 مليون سهم.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر البورصة العام 1.57% إلى 6462.51 نقطة، من خلال تداول 136 مليون سهم، بقيمة 45.20 مليون دينار.

وتراجع مؤشر البحرين العام 0.41% إلى 1931.15 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.78 مليون سهم، بقيمة 572064 ديناراً بحرينياً.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.70% إلى 9518 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 829 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.19%، إلى 4543.34 نقطة. وبلغت قيمة التداول 14.978 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 1.51% إلى 23435.65 نقطة.