شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «دبي المالي» تتضاعف إلى 186.2 مليون درهم في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق دبي المالي، في وقت متأخر من اليوم الإثنين، عن نتائجه المالية الموحّدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2023، بتسجيل زيادة في صافي الأرباح بنسبة 109% ليصل إلى 186.2 مليون درهم، بالمقارنة مع 89 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2022، هذا بالإضافة إلى تسجيل زيادة ملحوظة في عدد التداولات وقيمتها الإجمالية، واستقطاب مستثمرين جدد، ليساهم سوق دبي المالي بهذا الأداء المالي القوي في تعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي على الساحة المالية الدولية.

أداء مالي قوي

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحّدة لسوق دبي المالي بنسبة 48% ليصل إلى 351.8 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، في مقابل إيرادات بلغت 237.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022. وتوزعت الإيرادات بواقع 214.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية و137.6 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. في حين بلغ إجمالي النفقات 165.6 مليون درهم مقارنة مع 148.8 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022.

قوّة في التداولات

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2023، ارتفع إجمالي عدد التداولات إلى 1.43 مليون صفقة، في نموّ ملحوظ بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى 78 مليار درهم، بزيادة فعلية نسبتها 13% مقارنة بالعام الماضي. وسجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعًا خلال هذه الفترة بنسبة 25%، ليغلق عند 4,136.58 نقطة.

حفاظ على ثقة المستثمرين

استقطبت منصّة سوق دبي المالي خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام 35,357 مستثمرًا جديدًا تبلغ نسبة الأجانب بينهم 72% ويمثلون أكثر من 200 جنسية، لتتوسع بذلك قاعدة المستثمرين الإجمالية إلى أكثر من مليون مستثمر. وبالإضافة إلى ذلك، استحوذت المؤسسات الاستثمارية على حصّة كبيرة بلغت 56% من إجمالي قيمة التداول، مع صافي استثمار قدره 1.54 مليار درهم. ويعكس هذا التدفق المتواصل للمستثمرين الجدد جاذبية سوق دبي المالي وقوّة منظومتها المالية المزدهرة.

تنوّع في القطاعات الاستثمارية

وإلى جانب ذلك، شهد سوق دبي المالي نمواً كبيراً في قيمته السوقية التي ارتفعت من 576 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام 2022، لتصل في الفترة نفسها من العام الحالي إلى 697 مليار درهم. وتوزعت القيمة السوقية بنسب مختلفة على القطاعات المتنوّعة في سوق دبي المالي؛ حيث سجّل القطاع المالي نسبة 41%، وقطاع المرافق نسبة 23%، والقطاع العقاري نسبة 17%، والقطاع الصناعي نسبة 14%، في حين سجل قطاع الاتصالات نسبة 3%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية. ويمثل هذا فرصة لتسليط الضوء على مساهمة القطاعات المتنوّعة في السوق، كما تعكس أيضًا المزيج المكوّن للناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي.

وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يسرنا الإعلان عن نمو ملحوظ في الإيرادات وصافي الدخل خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، تأكيدًا على التزامنا الثابت بالتنويع، وبمبادراتنا المستقبلية الطموحة لتعزيز مكانة سوق دبي المالي الدولية كوجهة مفضّلة للمستثمرين ومُصدري الأوراق المالية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يحظى سوق دبي المالي بمكانة مرموقة تتيح لنا مواصلة تعزيز النموّ والابتكار على الساحة المالية الدولية، مدعومة بالأداء القوي الذي شهدناه في الشهور التسعة الأولى من العام 2023، والذي أظهر مرونة وقوّة أسواق رأس المال في دبي. ومع الزيادة الكبيرة في حجم التداول، والتوسّع بقطاعات الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين الجدد إلى السوق، نواصل التزامنا بتوسيع قطاعات منتجاتنا عبر توفير فئات أصول جديدة، وضمّ الوسطاء الرقميين، لتقديم تجربة تداول سلسة، وإطلاق برامج مبتكرة مثل مسرّعات الاكتتابات الأولية، مما يؤكد حرصنا الدائم على تعزيز منظومتنا المالية الشاملة».

وأوضح علي: «تعود الزيادة في قاعدة المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي إلى جهودنا المتواصلة وسعينا المستمر لإنجاح فعاليات مؤتمر المستثمرين العالميين، والذي شهد مشاركة فعّالة في نسخته الأخيرة التي نظّمها سوق دبي المالي في سنغافورة الشهر الماضي، كما عزّز المؤتمر شراكاتنا العالمية وحضورنا على المستوى الدولي. ونحن حريصون الآن على مواصلة التوسّع بنطاق سوق دبي المالي بشكل أكبر، بالتوازي مع استعدادنا لتنظيم مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك الشهر المقبل.»

وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج مسرّعات الاكتتابات العامة الأولية في سوق دبي المالي قد حاز منذ إطلاقه في هذا العام على دعم 20 استشاريًا إقليميًا وعالميًا مرموقًا، ومشاركة أكثر من 40 شركة خاصة واعدة، بما في ذلك الشركات العائلية وشركات القطاعات الأخرى التي تطمح للاستفادة من فرص أسواق رأس المال في دبي لتحقيق فرص نموّ غير مسبوقة. وبالإضافة إلى ذلك، تزامنا مع جهود التحوّل الرقمي المتواصلة في سوق دبي المالي خلال العام الحالي, تم إضافة عدد من الوسطاء الماليين الجدد إلى السوق بنجاح، مما يعتبر إنجازًا هامًا على صعيد الابتكار والريادة في المنتجات والخدمات.