شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: حرب غزة تزيد مخاطر انتقال العدوى إلى الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الخبير الاقتصادي محمد العريان: «إنه مع دخول الحرب في قطاع غزة أسبوعها الرابع، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد».

وأضاف العريان، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة «أليانز»: «إنه كلما طال أمد القتال، زادت فرصة تصاعده إلى صراع إقليمي سيكون له تداعيات على الأسواق المالية العالمية».

وقال العريان في مقابلة مع «سي إن بي سي» على هامش مؤتمر في دبي: «كلما طال أمد هذا الصراع، زاد احتمال تصاعده». وتابع: «كلما زاد خطر التصعيد، زاد خطر انتقال العدوى إلى بقية العالم من حيث الاقتصاد والتمويل».

وأضاف: «إن مثل هذه العدوى ستؤدي إلى تفاقم القضايا السائدة بالفعل التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ركود النمو والتضخم المرتفع بشكل كبير والتجزئة الأوسع للأسواق».

واعتبر أن «هذا الصراع، بطريقة ما، يضخم جميع التحديات الموجودة والتي كانت كبيرة بالفعل».

وتعكس تعليقات العريان تلك التي أدلى بها الأسبوع الماضي رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، الذي قال لشبكة «سي إن بي سي» إن الصراع جعل هدف التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط أكثر صعوبة.

(وكالات)