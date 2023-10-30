شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. المؤشر ستوكس 600 يغلق مرتفعًا 0.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا في بداية أسبوع التداول اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض عوائد السندات مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية.

يأتي هذا فيما واصل سهم شركة سيمنس إنرجي الصعود مع استمرار المحادثات بخصوص ضمانات متعلقة بمشروعاتها.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

المؤشر ستوكس 600 ارتفع عند الإغلاق 0.4 بالمئة بعد تراجعه أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين.

ودعم الأسهم انخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو.

وأشارت البيانات إلى تراجع التضخم في ولاية نورد راين فستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا في أكتوبر تشرين الأول الجاري،

في حين استقر التضخم في إسبانيا على أساس سنوي هذا الشهر عند مستوى 3.5 بالمئة الذي سجله الشهر الماضي.

البورصة الألمانية

وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.2 بالمئة لكن سهم إنفينيون تكنولوجيز هوى 6.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس بعد خفض بنك الاستثمار الأوروبي ستيفل السعر المستهدف للسهم.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع تعليقات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا بخصوص السياسة النقدية.

كما سيتابعون بيانات التضخم في أوروبا بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير الأسبوع الماضي.

أسهم قطاع الرعاية الصحية

وحققت أسهم قطاع الرعاية الصحية أعلى مكاسب إذ صعدت 1.1 بالمئة مدعومة بقفزة زادت على اثنين بالمئة لكل من سهمي نوفو نورديسك وسانوفي.

وارتفع سهم داسو 2.3 بالمئة بعد أن رفع جيه. بي مورجان مستوى تقييم شركة صناعة البرمجيات الفرنسية بفضل تحسن مسار التراخيص وعوائدها من صفقات كبرى.

وتصدر سهم سيمنس إنرجي المؤشر ستوكس 600 بعد أن قفز 12.7 بالمئة على أثر تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة بأنها لا تحتاج إلى أموال من الحكومة.