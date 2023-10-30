شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تباطؤ التضخم على الصعيد السنوي إلى 3.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاء الوطني الألماني عن تباطؤ قوي في نمو معدل التضخم خلال شهر أكتوبر.

واستقر التضخم عند المستويات الصفرية على أساس شهري، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تتوقع نموًا بنحو 0.2%، مقارنة بارتفاع قدره 0.3% في شهر سبتمبر الماضي.

التضخم في ألمانيا

وذكر أن التضخم على الصعيد السنوي تباطأ إلى 3.8%، بينما كانت التوقعات تشير إلى نسبة 4%.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 4.8% في سبتمبر، فيما انكمش التضخم الأساسي شهريًا ليصل إلى 0.2%، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1%.

ويأتي أقل من نسبة التضخم الأساسي في سبتمبر والتي بلغت 0.2%.

كما تباطأ التضخم الأساسي سنويًا إلى 3%، بينما توقعت الأسواق 3.6%، علمًا أن التضخم الأساسي في سبتمبر كان 4.3%.