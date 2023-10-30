شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.30 % في أحدث تعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.30 بالمئة إلى 106.60 بعد انخفاضه في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 106.22 متأثرا بارتفاع اليورو.

وسجل اليورو ارتفاعا في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 1.0605 للدولار، ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير.

الدولار مقابل الين الياباني

وتراجع الدولار اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل الين الياباني، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وبدأ بنك اليابان اليوم الاثنين اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين، في مستهل أسبوع يشهد أيضًا قرارات تتعلق بأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا.

التضخم في منطقة اليورو

ومن المقرر أيضا أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات والتضخم في منطقة اليورو والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ على الين تغيرا يذكر وسجل في أحدث التعاملات 149.72للدولار بما منح العملة اليابانية متنفسا بعد أن وصلت لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي مسجلة 150.78 للدولار، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2141 للدولار.