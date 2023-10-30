شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توقف دعم تراخيص التعدين في أعماق البحار.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت بريطانيا دعم منح التراخيص للمشروعات المتعلقة بالتعدين في أعماق البحار، والتي تستهدف استخراج المعادن كالذهب والنحاس والكوبالت.

وأكدت الحكومة البريطانية في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي حتى يتم التأكد من وجود أدلة علمية توضح تأثيرها على النظم البيئية البحرية وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وفي ظل المفاوضات الجارية مع الهيئة الدولية لقاع البحار.

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أنشطة التعدين

وتسعى بريطانيا - ضمن هذا الإطار - إلى دفع الهيئة الدولية لقاع البحار نحو تطوير واعتماد لوائح ومعايير بيئية قوية وملزمة بخصوص أنشطة التعدين في أعماق البحار.

وأكدت التزامها بدعم أعلى المعايير البيئية العالمية.