شركة العلا للتطوير تفتتح فندق Six Senses AlUla بحلول 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة العلا للتطوير اتفاقية إدارة فندقية مع شركة Six Senses، المتخصصة بتشغيل الفنادق الفاخرة والمنتجعات الصحية، لافتتاح فندق Six Senses AlUla بحلول 2027م.

وأقيم حفل التوقيع في قاعة مرايا المسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس في العالم؛ بحضور العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير نايف الحمدان، ومثل شركة العلا للتطوير خلال التوقيع رئيسها التنفيذي فابيان توسكانو، فيما مثل شركة Six Senses رئيسها التنفيذي نيل جاكوبس.

ومن المقرر أن يمتد فندق Six Senses على مساحة 1,200,000 م2، متوسطا واحة طبيعية، ومطلا على منحدرات من الحجر الرملي الأحمر، وسيضم الفندق 100 فيلا و25 مسكنا.

وأكد العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير نايف الحمدان، أن الاتفاقية تمثل التزام الشركة في زيادة عروض الضيافة الفاخرة، مفيدا أن الشركة تعمل على إثراء خيارات الضيافة في العلا حتى تمكن زوارها من استكشاف تاريخها الغني والتعرف على جمال موقعها الطبيعي الخلاب.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير فابيان توسكانو «متحمسون للتعاون مع شركة Six Senses لافتتاح فندق فخم فريد من نوعه في العلا، حيث يتماشى المشروع مع التزامنا برفع مستوى عروض الضيافة، ويشكل خطوة جديدة نحو تعزيز مساعينا لتحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030».