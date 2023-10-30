«القطرية» تسير رحلتين أسبوعيا بين الدوحة ومطار العلا الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مطار العلا الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية، والتي وصلت إلى العلا يوم 29 من أكتوبر 2023، قادمة من مطار حمد الدولي بالدوحة.

وستسير الخطوط القطرية رحلتين أسبوعيا بين الدوحة والعلا يومي الجمعة والأحد.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الرحلات الجديدة ستوفر لضيوف الناقلة القطرية فرصة استكشاف العلا ومشاهدة عجائبها الطبيعية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجات المقامة فيها على مدار العام، بالإضافة إلى الاستمتاع بالإقامة في عدد من أبرز فنادقها الساحرة، وتجربة أجواء الضيافة الفاخرة التي تتمتع بها الوجهة السياحية.

وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حاليا إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم، في آسيا والأمريكتين وأوروبا وخارجها، مما يوسع من فرص وصول الزوار إلى العلا من العديد من أنحاء العالم.

ويعد تدشين خط الرحلات الجديد جزءا من الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز خطوط الوصول بين العلا والوجهات الدولية الأخرى، بما يدعم جهود إبراز المدينة السعودية العريقة كواحدة من أهم الوجهات السياحية التي يجب زيارتها.

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم «إن النمو والنجاح المستمرين واللذين يشهدهما قطاع السياحة في العلا يرتبطان ارتباطا جوهريا بشراكاتنا مع خطوط الطيران في المنطقة والعالم.

ومن خلال تعاوننا مع الخطوط الجوية القطرية، نطلق مرحلة جديدة من رحلات السفر المنتظمة إلى المدينة. كما أن كل إنجاز حققناه ونحققه، بدءا من افتتاح مطار العلا وحتى توسعته وزيادة عدد رحلاته، وضعناه بهدف دعوة السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة هذه الوجهة الرائعة واستكشافها.

رحلتا الخطوط القطرية إلى العلا:

رحلة يوم الجمة:

رحلة رقم QR1202 تغادر الدوحة الساعة 7:30 صباحا تهبط في العلا الساعة 10:10 صباحا

رحلة رقم QR1203 تغادر من العلا الساعة 12:15 صباحا تصل إلى الدوحة الساعة 2:25 ظهرا

رحلة يوم الأحد: