شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الأغذية" بنسبة 4.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.4%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.2%.

فيما تراجع 10 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 136 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.31%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 22.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب للبيع بقيمة 410.2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.2 مليون جنيه، 183.2 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.