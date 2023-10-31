شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل إعلان أرباح الشركات.. وول ستريت تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، على ارتفاع في بداية أسبوع التداول الذي يتوقع أن يكون حافلًا بإعلان شركات كبرى أرباحها، وصدور بيانات اقتصادية مهمة، وعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعات بشأن السياسة النقدية تستمر يومين.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في البورصة الأمريكية بما يزيد على 1% لتعوض عمليات البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي.

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ارتفاع المؤشرات

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 49.19 نقطة أو 1.19% ليغلق عند 4166.56 نقطة.

بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 143.74 نقطة أو 1.14% ليصل إلى 12786.75 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 512.02 نقطة أو 1.58% إلى 32927.51 نقطة.