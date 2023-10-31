شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سكاي برودكشن بقيمة 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سكاي برودكشن للإنتاج الفني خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه، وصفقة على شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية بحجم تداول 91.1 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة ميفنز للاستشارات بحجم تداول 49.9 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.3 مليون سهم بقيمة 77.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 44 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 136 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.31%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 22.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب للبيع بقيمة 410.2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.2 مليون جنيه، 183.2 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.