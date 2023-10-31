شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي وأستراليا عن انهيار المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

وذكرت الحكومة الأسترالية أن التوصل إلى اتفاق غير مرجح الآن خلال فترة البرلمان الحالية.

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا وأستراليا

وأجرى وزير التجارة الأسترالي دون فاريل محادثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في أوساكا باليابان يوم أمس، وقال بعدها "للأسف لم نتمكن من إحراز تقدم".

وأوضح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، أن الاتحاد الأوروبي لم يوفر ما يكفي من الوصول لمصدّري لحوم البقر والأغنام ومنتجات الألبان والسكر.

ولفت إلى أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي تمسكوا بموقفهم، مبينا أن الحكومة الأسترالية قد لا تعود إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء انتخابات العام 2025م العامة.