شكرا لقرائتكم خبر عن الفنيون ومساعدو الإخصائيين أكثر حالات إصابات العمل بنهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل فى منشآت القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري عام 2022، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، ومن بينها أكبر المهن التي شهدت حالات اصابات العمل خلال تلك الفترة.

وقالت النشرة، إن مهنة الفنيون ومساعدو الإخصائيين سجلت أكبر عدد من حالات اصابات العمل، حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3٪، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد 40 حالة بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الحالات .

وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد "الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث" مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7٪، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9٪ والقطاع الخاص "50 عامل فأكثر" 5075 حالة بنسبة 51.5٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3٪ من إجمالي عدد الحالات.

وبلغ حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8٪ من إجمالي عدد الحالات.

وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في "سقوط الأشخاص" 2733 حالة بنسبة 27.7٪، يليها "الاصابات الخطأ أو التصادم بأشياء" 2506 حالة بنسبة 25.4٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في "حوادث الانفجار" 16 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.