شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عوائد السندات يدفع الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع التداول أمس الخميس، مدعومة بانخفاض عوائد السندات مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة، في حين واصل سهم شركة سيمنس إنرجي الصعود مع استمرار المحادثات بخصوص ضمانات متعلقة بمشروعاتها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 عند الإغلاق 0.4% بعد تراجعه أكثر من 4% في الأسبوعين الماضيين، ودعم الأسهم انخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو.

التضخم في ألمانيا وإسبانيا

وأظهرت بيانات تراجع التضخم في ولاية نورد راين فستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا في أكتوبر الحاليّ، في حين استقر التضخم في إسبانيا على أساس سنوي هذا الشهر عند مستوى 3.5% الذي سجله الشهر الماضي.

وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.2%، لكن سهم إنفينيون تكنولوجيز هوى 6.4% إلى قاع المؤشر ستوكس بعد خفض بنك الاستثمار الأوروبي ستيفل السعر المستهدف للسهم.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع تعليقات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا بخصوص السياسة النقدية، كما سيتابعون بيانات التضخم في أوروبا بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير الأسبوع الماضي.

أسهم قطاع الرعاية الصحية

وحققت أسهم قطاع الرعاية الصحية أعلى مكاسب، إذ صعدت 1.1% مدعومة بقفزة زادت على 2% لكل من سهمي نوفو نورديسك وسانوفي.

وتصدر سهم سيمنس إنرجي المؤشر ستوكس 600 بعد أن قفز 12.7% على إثر تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة بأنها لا تحتاج إلى أموال من الحكومة، بينما تواصل محادثاتها مع برلين على ضمانات متعلقة بمشروعاتها.

وارتفع سهم داسو 2.3% بعد أن رفع (جيه. بي مورجان) مستوى تقييم شركة صناعة البرمجيات الفرنسية بفضل تحسن مسار التراخيص وعوائدها من صفقات كبرى.

كما انخفض سهم (إتش.إس.بي.سي) 2.3% بعد أن زادت الأرباح الفصلية لأكبر بنك في أوروبا إلى المثلين، لكنها كانت دون التوقعات.