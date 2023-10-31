شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة تدريب شباب شمال سيناء على برامج التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة استراتيجية لتنمية سيناء، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومنها تنمية العنصر البشري، عبر توفير فرصة غير مسبوقة للشباب في شمال سيناء للحصول على المهارات اللازمة للتأهل لسوق العمل ودعم الشركات الناشئة، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن اتفاقية التدريب.

س- ما هي الجهات التي ستتولى تدريب شباب شمال سيناء؟

ج- تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، تقديم حزمة من البرامج التدريبية لتنمية قدرات قاطني محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار حرص الهيئة على تمكين جميع فئات ومحافظات المجتمع المصري من الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، وكذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة في توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب.

س- وما هي البرامج التي ستقدمها إيتيدا للشباب؟

ج- تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيادة قدرات أبناء محافظة شمال سيناء التقنية واللغوية، مما يساهم في زيادة توفير فرص عمل لهم عبر تنمية مهارات طلاب الجامعات وشباب الخريجين بالمحافظة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل.

س- ما هي مدة اتفاقية تدريب الشباب؟

ج- مدة العمل بالاتفاقية عامين؛ وتهدف إلى التعاون لتنمية قدرات نحو 600 شاب سنويًا من أهالي محافظة شمال سيناء وصقل مهاراتهم في مجالات الحاسب الآلي وأساسيات الأمن السيبراني واللغات؛ بالإضافة إلى التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي في واحدة من مسارات التسويق الرقمي، أو تطوير الويب أو تحليل البيانات.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي لكل من طلاب الفرقة الأولى، الثانية والثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك للطلاب المتخصصين بجامعة العريش؛ حيث يستهدف البرنامج تنمية مهارات الشباب في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في المهارات الأساسية لسوق العمل.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع القاعدة الجغرافية للبرامج التدريبية والمبادرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك حرصها على تحقيق التواصل والتكامل مع المجتمع الأكاديمي لخلق قاعدة من الكوادر الرقمية في المحافظات وصقلها بمصفوفة من المهارات المتكاملة التي يتطلبها سوق العمل المحلى والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.

س- من هم المستفيدين من المبادرة؟

ج- طلاب الجامعات، والخريجين الجدد والباحثين عن العمل من قاطني محافظة شمال سيناء لرفع كفاءات وقدرات الشباب والفتيات من عمر 16 إلى 40 سنة.

س- ما هي مجالات التدريب في المنحة؟

ج- أولًا: التدرب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي واللغات

تدريب قاطني محافظة شمال سيناء على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي واللغات، على النحو التالي:

مستويان من اللغة، والمهارات الأساسية في الحاسب الآلي (على سبيل المثال)، وبرامج المكتب، وأساسيات الحاسب الآلي والانترنت (مستوى أساسي / مستوى متقدم)، وأساسيات الأمن السيبراني.

2- برنامج التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي

يهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة المتقدم للتدريب على المستوى التقني من خلال اختيار أحد مسارات التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي والتي تشمل: مسار التسويق الرقمي، ومسار تطوير الويب، ومسار تحليل البيانات.

3- برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات

يتم من خلاله تقديم التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات، وغيره من الطلاب المتخصصين بجامعة العريش، وذلك لمدة 90 ساعة في التخصصات التقنية التالي بيانها مضافًا إليها 30 ساعة على المهارات الأساسية لسوق العمل بإجمالي عدد ساعات 120 ساعة تدريبة.