شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المشروعات الصناعية في سيناء ومدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت الدولة المصرية منذ عام 2014 في الطريق الصحيح نحو تنمية شبه جزيرة سيناء وخلال السنوات الماضية أنجزت مئات المشروعات التعميرية التنموية.

وأولت الدولة اهتماما شديدا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التي تخصصها الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والري والتعليم والنقل وغيرها.

أهم المشروعات الصناعية في سيناء ومدن القناة

بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً نحو 2.9 مليار جنيه.

بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً.

بلغت تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه .

إقامة قواعد صناعية داخل سيناء

تمت إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج .

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 5744 مشروعاً وفر 44.7 ألف فرصة عمل .

بلغت نسبة زيادة إيرادات القناة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة 53.8%، مسجلة 8 مليارات دولار عام 2022، مقابل 5.2 مليار دولار عام 2015، لافتاً إلى أنه تم افتتاح القناة الجديدة في أغسطس 2015 .

أصبح زمن انتظار السفن من 3 إلى 4 ساعات في حالة وجوده بدلاً من 6 إلى 8 ساعات سابقاً.

أصبح زمن العبور المباشر للسفن دون توقف 11 ساعة بدلاً من 22 ساعة سابقاً.

بلغت القدرة الاستيعابية للقناة 97 سفينة/ يوم مقارنة بنحو 77 سفينة/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يبلغ إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية داخل المنطقة يبلغ 18 مليار دولار.

تشمل المنطقة 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، فضلاً عن 305 منشآت صناعية وخدمية.

تمت إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة.

وفرت المشروعات المنفذة 100 ألف فرصة عمل مباشر