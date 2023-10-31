شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «برجيل» 76.4% إلى 362 مليون درهم في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع صافي أرباح مجموعة برجيل القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 76.4% إلى 362 مليون درهم. وسجلت المجموعة صافي ربح في الربع الثالث 137 مليون درهم بنمو 162.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلنت المجموعة عن نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 23.8% لتصل إلى 1.2 مليار درهم مدفوعا بارتفاع عدد المرضى الداخليين إلى جانب التوسع في عائدات المرضى، وبلغت إيرادات التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 3.3 مليار درهم بنمو 17.2% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للربع الثالث 34.1% لتصل إلى 260 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال التسعة أشهر 727 مليون درهم، بزيادة 19.5%.

ارتفع عدد المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين بنسبة 10.4% و19.7% في التسعة أشهر على التوالي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة في التخصصات والخدمات الجديدة. وشهدت فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 زيارة 4.4 مليون مريض في المجمل.

زاد الإقبال بشكل كبير على مدينة برجيل الطبية، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 40.6% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 74.8% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

زخم قوي

تواصل مجموعة برجيل القابضة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز النمو من خلال زيادة عائدات المرضى ونسبة الاستخدام واستغلال أصول الرعاية الصحية والبنية التحتية المرموقة التي تتمتع بها المجموعة. كما تواصل مجموعة برجيل توسيع شبكتها من المراكز الطبية، والتي تعمل كمصدر إحالة رئيسي لمستشفياتها المتخصصة. افتتحت المجموعة مركزاً جديداً للرعاية الصحية ومركزين طبيين تابعين لشركة إل إل إتش خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وتخطط لافتتاح ومركزين طبيين في دبي وأبوظبي، ومركز لجراحة اليوم الواحد في الظفرة في الأشهر الستة المقبلة.

تم تحقيق مراحل رئيسية في استراتيجية التوسع الإقليمي لمجموعة برجيل، حيث تم افتتاح أول أربعة مراكز رائدة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية PhysioTherabia. وتمثل المراكز الجديدة في الرياض مرحلة إنجاز رئيسية في تنفيذ استراتيجية المجموعة للتوسع في المملكة العربية السعودية، مما يتيح توجيه النفقات الرأسمالية إلى سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل. وتخطط مجموعة برجيل لتوسيع عروض العلاج الطبيعي حيث تستهدف افتتاح 60 مركزاً بحلول نهاية عام 2025.

التوسعنا الدولي

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: «حققت مجموعة برجيل القابضة مجموعة أخرى قوية من النتائج خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث ركزنا على تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة عائدات المرضى من خلال توفير رعاية معقدة للغاية بمساعدة متخصصين طبيين متميزين، ونستمر في تعزيز قطاعنا التخصصي الفائق عن طريق زيادة أصول النمو الخاصة بنا. وقد مكننا ذلك من تسريع مسار نمونا مع زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 23.8% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة كبيرة بلغت 34.1% في الربع الثالث من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى زيادة عدد المرضى وخدمات الرعاية المعقدة التي نقدمها.»

وقال: "ويستمر توسعنا الدولي بوتيرة سريعة حيث تم افتتاح أول أربعة مراكز للعلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية. تمثل مراكز العلاج الطبيعي (PhysioTherabia) الخطوة الأولى في رحلتنا في المملكة في ضوء خطط النمو الطموحة لفتح 60 مركزاً بحلول عام 2025. ونواصل استكشاف العديد من خيارات النفقات الرأسمالية الفعالة الأخرى في الرياض للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمثلها سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون من أن المملكة ستقود بشكل كبير رحلة نمونا على المدى الطويل.

أداء قوي عبر القطاعات

يظل قطاع المستشفيات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، حيث يساهم بنسبة 89% من إجمالي إيرادات المجموعة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما يتماشى مع العام السابق.

ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات بنسبة 17.9% و31.1% على التوالي خلال فترة التسعة أشهر من عام 2023، مدفوعة بارتفاع عدد المرضى واستمرار تركيز المجموعة على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة المتقدمة. ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات إلى 22.6% في فترة التسعة أشهر من عام 2023. خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت إيرادات قطاع المستشفيات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 25.4% و46.9% على التوالي، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 23.2%.

حقق قطاع المراكز الطبية، الذي أدى دوراً مهماً كمرجعية طبية رئيسية للمجموعة، نمواً في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15.3% و20.6%، على التوالي، في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 28.9%. خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18.2% و14.5%، على التوالي، فيما استقر هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30.5%.

الرعاية المتخصصة المعقدة

حققت مدينة برجيل الطبية، أحد أصول المستشفيات الرائدة التابعة لمجموعة برجيل، أداءً فائقاً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.6% لتصل إلى 737 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل كبير بنسبة 74.8% لتصل إلى 108 ملايين درهم، فما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 14.7% في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 11.8% في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

كان النمو المتميز لمدينة برجيل الطبية مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المرضى وعدد الإجراءات الطبية المعقدة عالية القيمة التي تم تنفيذها. وقد ارتفع إجمالي عدد المرضى بنسبة 66.8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مع وصول نسبة إشغال الأسرة إلى 46% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 36% خلال الفترة نفسها من عام 2022.

يعكس أداء مدينة برجيل الطبية نجاحها المستمر كمركز إحالة بالغ الأهمية يوفر أحدث التخصصات الطبية المعقدة. ولا يزال لدى المستشفى سعة كبيرة غير مستخدمة، مما يبرز قدرتها على المساهمة في خطط مجموعة برجيل طويلة الأجل لخلق القيمة.

ميزانية عمومية قوية

ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 64.0% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مدفوعة بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسين إدارة رأس المال العامل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تحويل التدفقات النقدية الحرة إلى 45%، مقارنة بنسبة 35% في العام السابق.

انخفض صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قبل احتساب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لدى المجموعة من 1.5 مرة في 31 ديسمبر 2022 إلى 1.3 مرة في 30 سبتمبر 2023. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو المستقبلية.

بلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2023.

الحفاظ على التوقعات الإيجابية

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهدان عوامل مواتية للاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع حدوث نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ونمو سريع في عدد السكان، وزيادة الطلب على القدرات الإضافية في قطاع الرعاية الصحية. وسيعزز طموح المنطقة لتوسيع الاقتصاد غير المعتمد على النفط الطلب مع محدودية العرض في بيئة منظمة، مما يوفر دعماً قوياً لأداء المجموعة.

لا تزال مجموعة برجيل القابضة تشهد طلباً قوياً على عروضها المتنوعة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة. تحافظ مجموعة برجيل، بفضل بنيتها التحتية الحديثة التي تتألف من العديد من الأصول عالية النمو وشبكة إحالة موسعة، على وضع قوي يمكنها من تنفيذ استراتيجيتها لخلق القيمة والمتمثلة في زيادة عائدات المرضى ونسبة الاستخدام مع استكشاف فرص التوسع الاستراتيجي. تواصل المجموعة الاستثمار في نشر التكنولوجيا لتوفير رحلة سلسة للمريض وتعزيز الكفاءة السريرية.

سياسة توزيع الأرباح

تحرص مجموعة برجيل القابضة على تعزيز قيمة حقوق المساهمين، وهو ما يتضح من دفع أرباح نقدية مرحلية حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة التوزيع من 40% إلى 70% من صافي الربح، ويتوقف ذلك على متطلبات الاستثمار لخطط النمو الإضافية. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، دفعت المجموعة توزيعات أرباح مرحلية لأول مرة بحوالي 95 مليون درهم إماراتي أو حوالي 0.02 درهم إماراتي لكل سهم عادي. ويمثل ذلك 42% من صافي الربح للنصف الأول من عام 2023.

الإرشادات المتعلقة بالسنة المالية 2023

من المتوقع أن تنمو إيرادات المجموعة بنسبة تقترب من 20%، ومن المتوقع زيادة إيرادات مدينة برجيل الطبية بأكثر من 50%، ومن المتوقع أن يتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى مستويات عام 2021 على الأقل (حوالي 23%).

كذلك، من المتوقع أن يتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لمدينة برجيل الطبية بنسب تتراوح بين 15 و20% من المتوقع أن تمثل النفقات الرأسمالية المتعلقة بالصيانة نحو 2.5% من الإيرادات تقريباً.

زيادة النفقات الرأسمالية المتعلقة بالنمو إلى حوالي 85 مليون درهم بشأن التحول الرقمي والتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الحفاظ على نسبة صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عند أقل من 2.5 مرة.

إرشادات للمدى المتوسط (2024-2027)

من المتوقع أن يعود نمو إيرادات المجموعة إلى طبيعته من قرابة 20% إلى ما يقل قليلاً عن 10% تدريجياً، وستواصل مدينة برجيل الطبية تكثيف جهودها لتحقيق إيرادات تتجاوز ملياري درهم سنوياً، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات مشاريع التوسع في المملكة العربية السعودية 600 مليون درهم سنوياً.

من المتوقع أن يرتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للمجموعة تدريجياً إلى قرابة 30%

مدفوعة بزيادة أصول النمو، والتوسع الدولي للأصول الخفيفة، بالإضافة إلى التركيز على زيادة عائدات المرضى والتميز التشغيلي من المتوقع أن تمثل النفقات الرأسمالية المتعلقة بالصيانة نحو 2.5% من الإيرادات تقريباً.

كذلك، من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية المتعلقة بالنمو إلى حوالي 215 مليون درهم تقريباً مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الحفاظ على نسبة صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عند أقل من 2.5 مرة.