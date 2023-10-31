شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الذهب اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبًا في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.15 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2003.60 دولار.

مخاطر تصعيد الصراع

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "التراجع إلى ما دون 2000 دولار يُعد هامشيًا فحسب، ولا يزال السعر يعكس المخاطر الكبيرة لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط".

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدًا الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يعدل بنك اليابان توقعاته للتضخم ويبحث تعديلات إضافية على صعيد التحكم في عوائد السندات خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن يصدر قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1124.69 دولار، ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على 9% هذا الشهر.