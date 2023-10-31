شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 37.1 ألف طن سبائك حديدية بـ1.7 مليار جنيه فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات مصانع السبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تصدير 37172 طن من السبائك الحديدية بقيمة 1.7 مليار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل تصدير 39408 طن بقيمة 1.3 مليار جنيه العام المالى 2021-2022.

وتحرص الحكومة على زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام ، لا سيما ان الشركات والمصانع تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها ؛لزيادة الصادرات لنحو 2 مليار دولار سنويا على الأقل ، إلا إنها تحتاج تحديث وتطوير والاهتمام بملف الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وحققت شركة السبائك الحديدية إيرادات نشاط بلغت نحو 2.5 مليار جنيه لكمية تم انتاجها بلغت 49730 طن، مقابل تحقيق 2.2 مليار جنيه لكمية الانتاج 50620 فيما تم انتاج نحو 26049 طن من غبار السيليكا.

وكشفت البيانات المالية أن جملة المبيعات المحلية من المنتجات بلغت قيمتها نحو 607 مليون مقابل 522 مليون جنيه العام المالى 2021-2022.

وكان المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية،أكد أن شركات الدولة تساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالاقتصاد لا سيما من خلال زيادة الصادرات ، مشيدا بجهود العاملين فى الارتقاء بالانتاج .