شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق يتتبع الأسهم المصرية يسجل أفضل أسبوع في 11 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقبل المستثمرون على صندوق مُتداول في البورصة يتتبع الأسهم المصرية للحاق بموجة صعود في الأسهم مع لجوء المستثمرين المحليين القلقين من ارتفاع التضخم واحتمال انخفاض قيمة العملة إلى الأسهم.

ويتتبع صندوق «فان إيك إيجيبت إندكس إي.إف.تي» المؤشر «إم.في.آي.إس إيجبت إندكس» وقفز نحو 19% الأسبوع الماضي في أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو /حزيران 2012.

وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم لدى تيليمر «سوق الأسهم المصرية ترتفع بدرجة أكبر بسبب بحث المستثمرين المحليين عن وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم المرتفع، وليس بسبب عودة المستثمرين الأجانب الذين ما زالوا قلقين إزاء خفض قيمة العملة».

وشهد الصندوق الذي يبلغ صافي أصوله 22 مليون دولار تدفقات صافية بلغت 1.3 مليون دولار يوم الخميس، وهو أفضل أداء له منذ ما يقرب من سبعة أشهر، وفقا لبيانات ليبر.

وبلغ معدل التضخم في مصر أعلى مستوى قياسي له للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر/ أيلول بارتفاعه 38 بالمئة مما فاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وأدى النمو السريع للمعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وخسر الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022.

كل ذلك يشير إلى الحاجة إلى خفض آخر لقيمة العملة، لكن محللين لا يرجحون أن تخفض مصر قيمة عملتها قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول المقبل خشية التسبب في اضطرابات.

ومع ذلك، انخفض مؤشر صندوق «فان إيك إيجببت» 3%، الاثنين إذ تحول تركيز المستثمرين إلى الصراع الدائر في غزة. (رويترز)