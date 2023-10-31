شكرا لقرائتكم خبر عن إيضاح من «شعاع» حول تحسين هيكل رأس المال في 10 نقاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أوضحت شركة «شعاع كابيتال» الخطوات الجارية لزيادة رأسمالها وتحسين هيكل رأس المال، في ضوء التقارير الإخبارية والإفصاحات التي أصدرتها مؤخراً:

1- تم (يوم 30 أكتوبر) انعقاد اجتماع حملة السندات المصدرة من قبل شركة تابعة لشعاع ذات غرص خاص («حملة السندات») بقمية 150 مليون دولار أمريكي مستحقة في 28 أكتوبر 2023. وبهذا الصدد فقد تمت الموافقة على تمديد تاريخ استحقاق السندات حتى 31 مارس 2024 بعد موافقة 93% من حاضري الإجتماع لصالح قرار التمديد.

2- بدأت الشركة بالفعل في مناقشات بشأن عملية زيادة رأس المال بهدف تحسين هيكل رأس المال، وتخفيض مديونيتها وتحصين رأس المال في الميزانية بهدف تحقيق النمو للشركة. وتستهدف الشركة إنهاء عملية زيادة رأس المال، بالتعاون التام مع هيئة الأوراق المالية والسلع وبعد الحصول على موافقتها وموافقة مساهمي الشركة، بحلول الربع الأول من عام.

3- الآن وبعد موافقة حملة السندات على قرار التمديد، تعتزم الشركة تقديم طلب رسمي إلى الهيئة للموافقة على خطة تحسين رأس المال.

4- تعتزم شعاع إصدار النتائج المالية للربع الثالث لعام 2023 عند اجتماع مجلس الإدارة الذي سيُعقد في 13 نوفمبر 2023 أو قرابة هذا التاريخ، ومن ثم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنظر في خطة تحسين رأس المال والتصويت عليها، وذلك شريطة موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

5- ستعمل الشركة على تنفيذ العملية، وفقا لمتطلبات الهيئات التنظيمية لتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته، وذلك بمجرد أن يتم انعقاد الجمعية العمومية بنجاح والموافقة على خطة تحسين رأس المال.

6- في حال موافقة الجمعية العمومية على تخفيض رأس المال ستقوم الشركة بنشر قرار التخفيض وإشعار الدائنين لمدة 30 يوم من تاريخ الإعلان وفقاً للضوابط والإجراءت النافذة. كما ستخضع أيضاً إجراءات زيادة رأس المال للضوابط الصادرة عن الهيئة.

7- وفي ذات الوقت، ستستمر الشركة في التفاوض مع حملة السندات والذين سيتاح لهم خيار استرداد أصل المديونية بالكامل أو الاكتتاب زيادة رأس المال (من خلال آلية مبادلة يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة ومساهمي الشركة).

8- تهدف شعاع إلى تحقيق هيكل رأس مال محسن ومستدام بشكل كبير وذلك عند إتمام لخطوات المذكورة أعلاه بنجاح.

9- يخضع جميع ما تم ذكره أعلاه للموافقات اللازمة من الهيئات التنظيمية ذات الصلة وكذلك مساهمي الشركة.

10- تعرب شعاع عن تقديرها للمشاركة والدعم المتواصل من قبل أصحاب المصلحة لهذه العملية، وستواصل إبقاء جميع الأطراف على علم بكافة التطورات المهمة في الأسابيع القادمة.