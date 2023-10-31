شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات «بنتريست» تفوق التوقعات.. والسهم يقفز 14% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بنتريست» الاثنين، عن أرباح الربع الثالث والتي فاقت التوقعات، وقفز السهم 14% في تداولات ما بعد الإغلاق. وارتفعت إيرادات «بنتريست» بنسبة 11% عن 684.6 مليون دولار التي حققتها في الربع الثالث من عام 2022، وبلغت 763.2 مليون دولار متجاوزة توقعات «ال اس إي جي»، ريفينيتيف سابقاً، البالغة 743.5 مليون دولار.

وحققت ربحية 28 سنتاً للسهم الواحد، معدلة، مقابل 20 سنتاً المتوقعة.

وارتفع عدد «المستخدمين النشطين شهرياً» على مستوى العالم لدى «بنتريست» في هذا الربع بنسبة 8% عن العام السابق إلى 482 مليوناً فيما كان المحللون يتوقعون أن يعلن الموقع عن 473 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم.

وبلغ متوسط إيرادات «بنتريست» لكل مستخدم 1.61 دولار، وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.59 دولار.

وفيما يتعلق بالربع الرابع ذكرت «بنتريست» إنها تتوقع نمو الإيرادات بنسبة 11% إلى 13%، وتعد نقطة المنتصف أعلى من تقديرات المحللين الذين يتوقعون نمواً بنسبة 11.3%.

وتحولت «بنتريست» إلى دخل صافي قدره 6.73 مليون دولار، أو بنس واحد للسهم، من خسارة قدرها 65.2 مليون دولار، أو 10 سنتات للسهم، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت النفقات في هذا الربع بنسبة 2% تقريباً إلى 768.2 مليون دولار من 753.9 مليون دولار في العام السابق.

وقالت «بنتريست» إن نفقات التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الأخير من عام 2023، والتي لا تشمل تكاليف الإيرادات، ستنخفض في حدود 9% إلى 13% على أساس سنوي. (وكالات)