شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار»: طلب كبير على أول مشاريع الشركة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت شركة الدار العقارية مبيعات قوية لأول مشروع سكني لها في دبي يأتي كثير منه من خارج الدولة، بسبب مكانة الإمارة كأكبر مركز أعمال وسياحة في الشرق الأوسط؛ وفقاً لما ذكرت بلومبيرغ. وتخطط الشركة لثلاثة مشاريع في دبي بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.

وقال فيصل فلكناز القائم بأعمال الرئيس المالي والاستدامة في الدار، إن مشروعها المشترك الأول مع دبي القابضة يضم 2400 منزل؛ وذكر أنهم يتلقون طلبات شراء كثيرة من خارج الدولة.

وأشار إلى أن المنازل في منطقة «جنان» (ذا هافن)، والتي تبدأ أسعارها من 2.5 مليون درهم، سيتم بيعها على مراحل حسب الطلب، وتشمل وسائل الراحة حديقة مركزية وحمامات سباحة ومناطق لعب للأطفال بالإضافة إلى مركز مجتمعي مبني على شكل منزل شجرة.

وكانت الدار قد أعلنت يوم الاثنين إن أرباحها للربع الثالث بلغت 794.2 مليون درهم بزيادة 43% عن العام السابق.

وتمتلك الشركة إيرادات متراكمة بقيمة 29.1 مليار درهم من إيرادات التطوير والتي سيتم حجزها على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. وقال فلكناز إن المشروع القادم في دبي سيبدأ العام المقبل.

وتشمل جهود الشركة للتوسع خارج أبوظبي خططاً أيضاً لبناء مساكن فاخرة في رأس الخيمة.

وبحسب بلومبيرغ حطم سوق العقارات في دبي الرقم القياسي الذي استمر عقدًا من الزمن لإجمالي مبيعات المنازل وشهد ارتفاع الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.

وجاء الانتعاش مدفوعاً بتدفق وافدين جدد إلى الامارة من أصحاب الملايين في مجال العملات المشفرة والمصرفيين الذين ينتقلون من آسيا، بجانب الأثرياء الروس.