شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدان» تعيّن «بارك واي العالمية» مقاولاً لبناء 435 فيلا وتاون هاوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عيّنت «مجموعة ميدان»، مقاولاً لتنفيذ مشروع «أوبال جاردنز» الواقع في ديستريكت 11 ضمن «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، المجتمع الراقي الذي أطلقته «ميدان» في قلب دبي.

وتم إرساء عقد البناء على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات ذ.م.م» المتخصصة بتنفيذ الإنشاءات المعمارية والتصاميم الداخلية، والتي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع السكنية الراقية عبر مناطق الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستتولى «بارك واي العالمية للمقاولات» بناء 435 فيلا ومنزل تاون هاوس، إضافة إلى نادٍ ومسجد وبيوت للحراسة وبحيرات كريستالية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية والمساحات الطبيعية؛ حيث من المقرر الانتهاء من أعمال البناء في غضون 24 شهراً.

وسيضم «أوبال جاردنز» فللاً مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم، وفللاً شبه مستقلة من أربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس مكونة من أربع غرف نوم، ضمن مجتمع مسور وآمن على شواطئ بحيرة كريستالية في قلب دبي. ويُعد هذا المشروع جزءاً من ديستريكت 11 ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، إحدى المناطق السكنية المفضلة في دبي.

يقع مشروع «أوبال جاردنز» في الزاوية الجنوبية الشرقية من «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم» عند تقاطع طريق دبي - العين، وطريق الشيخ محمد بن زايد؛ وبذلك يتيح لقاطنيه الوصول بسهولة إلى وسط مدينة دبي والمعالم الرئيسية الأخرى في المدينة، إضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر والحدائق والمدارس المجاورة.