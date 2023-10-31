شكرا لقرائتكم خبر عن «ون زعبيل» يستقبل ملاك الوحدات السكنية الفاخرة في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستعد «ون زعبيل»، المشروع الأيقوني المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إلى استقبال ملاك الوحدات السكنية الفاخرة للغاية في برج ون زعبيل ذا ريزيدينسز، في نوفمبر، مع تقريب موعد الافتتاح الرسمي شهرين.

المشروع متعدد الاستخدامات، الحاصل على جوائز عالمية، إنجاز معماري وأعجوبة هندسية، وما هو إلا دلالة على الطموح والابتكار في دبي، ويظهر ذلك بشكلٍ جلي من خلال تصميمه الخارجي الأنيق وأدق التفاصيل في التصاميم الداخلية للمشروع. تزين ببرجيْه الفريدين اللذين يربطهما ذا لينك أطول برج معلق كابولي في العالم، الذي سيقدم لزواره خدمات ضيافة وترفيه فاخرة ومتنوعة.

يبلغ ارتفاع «ون زعبيل ذا ريزيدينسز» 235 متراً، ويتكون من 59 طابقاً، مقدماً خيارات سكنية متنوعة، منها 264 شقة سكنية فاخرة للغاية، يتراوح عدد الغرف فيه بين غرفة نوم واحدة، غرفتي نوم، 3 غرف نوم وكذلك أربع غرف نوم (من فئة طابق أو طابقين)، إضافةً إلى توافر خيار بنتهاوس مكون من 5 غرف نوم. ابتداءً من شهر نوفمبر، سوف يتم استقبال الملّاك، في هذه الوجهة المنشودة، الذين سوف يحظون بنمط حياةٍ راقٍ مع إطلالات لا مثيل لها على أفق دبي، مع سهولة الوصول إلى أهم الوجهات في دبي.

المعايير العالمية

يضم مشروع ون زعبيل، مركزاً سكنياً راقياً ينافس المعايير العالمية، ومساحات بيع بالتجزئة فاخرة للغاية، فضلاً عن الفندق الحضري الأول من نوعه للعلامة العالمية ون آند أونلي، ألا وهو ون آند أونلي ون زعبيل، أما سيرو فهو فندق فريد من نوعه يقدم خدمات علاج وتعاف. وسيصبح سيرو ون زعبيل وجهة رائعة لبرنامج شمولي للياقة البدنية والعافية، في أجواء فندقية أنيقة مع إطلالات ساحرة على أفق دبي.

وقال عصام كلداري مدير ون زعبيل، بهذه المناسبة: «شهدت رحلة التسليم، العديد من الإنجازات المذهلة على مدار مراحل الإنجاز، وجاء هذا المشروع تماشياً مع تطلعات المواطنين والمقيمين في الحصول على مساحات متعددة الاستخدامات راقية وفاخرة، للإقامة والعمل والترفيه. يسر ون زعبيل الترحيب بالأفراد والعائلات التي عهدت إلينا ببناء منازلها في المرحلة الأولى من افتتاح المشروع للجمهور عامة. نهدف، على الدوام، إلى عكس روح الابتكار والمبادرة في دبي ورد الجميل لها، ومن جانبها تبنّت دبي مشروعنا في جميع المراحل. مع اقترابنا للوصول إلى المراحل النهائية لهذا المشروع الضخم، ونستعد لاستقبال زوارنا الباحثين عن الرقي وذوي العقلية الاستراتيجية، جنباً إلى جنب مع رجال الأعمال والسياح، ونحن ممتنون للحرص والحماس الذي لمسناه من الجميع».