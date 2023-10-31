الاقتصاد

الاقتصاد السعودي ينكمش 4.5% في الربع الثالث

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد السعودي ينكمش 4.5% في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”
كشفت القراءة الأولية الهيئة العامة للإحصاء ، أن الاقتصاد غير النفطي للمملكة من المرجح أنه حقق نمواً بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الربع الثالث.
وبحسب تقرير الهيئة الصادر، الثلاثاء، فإن الاقتصاد السعودي انكمش 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 3.9% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4%، إضافةً إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار %0.1 على أساس فصلي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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