شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد السعودي ينكمش 4.5% في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

كشفت القراءة الأولية الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الاقتصاد غير النفطي للمملكة من المرجح أنه حقق نمواً بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وبحسب تقرير الهيئة الصادر، الثلاثاء، فإن الاقتصاد السعودي انكمش 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 3.9% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4%، إضافةً إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار %0.1 على أساس فصلي.